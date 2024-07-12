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İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oluyor! Sevenlerinden helallik ve dua istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oluyor! Sevenlerinden helallik ve dua istedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, birçok ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü. Yaşadığı olay sonrası sol kolunu oynatmakta zaman zaman güçlük çeken Tatlıses, dün Harbiye’de konser verdi. Bu kez kalbinden operasyon geçireceğini belirten şarkıcı, sevenlerine “Hakkınızı helal edin” dedi ve dua istedi.

Dün akşam Harbiye’de konser veren İbrahim Tatlıses, ameliyat olacağını söyledi. Ünlü türkücünün kalp kapakçığının değiştirileceği ortaya çıktı. 

‘İmparator’ lakaplı Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. 

İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı. Hayati tehlikeyi atlatan ünlü isim önce Almanya’da sonraki yıllarda  Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonları geçirdi.

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oluyor! Sevenlerinden helallik ve dua istedi - 1. Resim

KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRECEK

Ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses’in bir kez daha ameliyat masasına yatacağı öğrenildi. Hürriyet’te yer alan habere göre; ünlü sanatçı önümüzdeki günlerde kalbinden bir operasyon geçirecek. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan Tatlıses’in rahatsızlığıyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, sanatçının kalp ameliyatı öncesinde yakınlarından helallik istediği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oluyor! Sevenlerinden helallik ve dua istedi - 2. Resim

“HAKKINIZI HELAL EDİN, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

72 yaşındaki türkücü dün akşam Harbiye Açık Hava’da konser verdi. Hayranlarından da helallik isteyen isim “Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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