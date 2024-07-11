Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > “Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın çıkışına Barış Alper Yılmaz’dan şaşırtan hamle

“Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın çıkışına Barış Alper Yılmaz’dan şaşırtan hamle

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın çıkışına Barış Alper Yılmaz’dan şaşırtan hamle

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği “Ortalıkta adam kalmadı” cevabıyla gündem olmuştu. Sancaktutan’ın bu sözlerine başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz’dan hamle geldi.

Yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün ‘adam kalmadı’ diyerek şaşırtan bir çıkış yapan oyuncu Hafsanur Sancaktan’ın fotoğraflarını beğendi. 

ÜNLÜ OYUNCUDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER

‘Son Yaz’ , ‘Darmaduman’ , ‘Ya Çok Seversen’ gibi birçok dizide rol alan Hafsanur Sancaktutan, son verdiği röportajdaki açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Kimse yok” diyerek cevap vermişti. “Neden?” diye sorulan isim “Yok yani, ortalıkta adam kalmadı” diyerek şaşırtmıştı. Ardından cevabı içine sinmeyen oyuncu, gülerek “Burayı silin” demişti. 

BARIŞ ALPER YILMAZ FENA YAKALANDI

Bu sözlerin ardından milli takım kadrosunda yer alan ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın Sancaktutan’ın bir karesini beğenmesi dikkat çekti. Ünlü futbolcu, oyuncunun profilini dikkatle inceledi ve 2022 yılına giderek eski bir karesini beğendi. Bu hamle Yılmaz’ın takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

“Ortalıkta adam kalmıştı” demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın çıkışına Barış Alper Yılmaz’dan şaşırtan hamle - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri sürpriz teklifi açıkladı! Türk yıldız yuvadan uçuyor mu?MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı! İşte fiyatı ve başvuru tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! - MagazinGerçek ismi ortaya çıktı! Hepimiz yanlış biliyormuşuzEngin ve Dilan Polat’a 40’ar yıl hapis! Kara para aklama sürecini nasıl yürüttükleri ortaya çıktı - MagazinKara parayı nasıl akladıkları ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu! "Allah o kuvveti veriyor" - MagazinAcun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu! "Allah o kuvveti veriyor"Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber! - MagazinKerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber!İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı - MagazinFenomen Gaga Bulut gözaltına alındı80’lerin unutulmaz şarkıcısı Ayşe Mine’den üzen haber! Yakın arkadaşı Onur Akay duyurdu - Magazin80’lerin unutulmaz şarkıcısı Ayşe Mine’den üzen haber! Yakın arkadaşı Onur Akay duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...