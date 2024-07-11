“Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın çıkışına Barış Alper Yılmaz’dan şaşırtan hamle

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği “Ortalıkta adam kalmadı” cevabıyla gündem olmuştu. Sancaktutan’ın bu sözlerine başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz’dan hamle geldi.

Yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün ‘adam kalmadı’ diyerek şaşırtan bir çıkış yapan oyuncu Hafsanur Sancaktan’ın fotoğraflarını beğendi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER

‘Son Yaz’ , ‘Darmaduman’ , ‘Ya Çok Seversen’ gibi birçok dizide rol alan Hafsanur Sancaktutan, son verdiği röportajdaki açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Kimse yok” diyerek cevap vermişti. “Neden?” diye sorulan isim “Yok yani, ortalıkta adam kalmadı” diyerek şaşırtmıştı. Ardından cevabı içine sinmeyen oyuncu, gülerek “Burayı silin” demişti.

BARIŞ ALPER YILMAZ FENA YAKALANDI

Bu sözlerin ardından milli takım kadrosunda yer alan ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın Sancaktutan’ın bir karesini beğenmesi dikkat çekti. Ünlü futbolcu, oyuncunun profilini dikkatle inceledi ve 2022 yılına giderek eski bir karesini beğendi. Bu hamle Yılmaz’ın takipçilerinin gözünden kaçmadı.