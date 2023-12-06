Bu görsel optik illüzyon testi kafanızı yakacak! Salıncakta sallanan iki çocuk arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'lu olanlar bulabiliyor

6 Aralık 2023 09:51 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:51

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Optik illüzyon testleri son dönemde yoğun ilgi görmekte. Hafıza ve zekayı zorlayan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu testi sadece en zekiler çözebiliyor. Kendine güvenenler bu test tam size göre. Salıncakta sallanan 2 çocuk arasındaki 3 farkı sadece en zekiler bulabiliyor. Peki 3 farkı siz kaç saniyede görebilirsiniz?

Bu test aklınız yakacak adeta. Salıncakta sallanan iki çocuk arasındaki 3 farkı yalnızca yüksek IQ'lu olanlar13 saniyede bulabiliyor. Bakalım siz 13 saniyede 3 farkı görebilecek misiniz?

ARADAKİ 3 FARKI SADECE YÜKSEK IQ’LULAR GÖRÜYOR

Salıncakta sallanan iki çocuk arasında tam 3 fark bulunmakta. Bu farkları ise kısa sürede bulabilmek mümkün. Hazırsan görsele bak ve farkı bul! Eğer ilk bakışta bulamazsan iyice odaklan. İşte cevaplar…

İŞTE TESTİN CEVABI

Salıncakta sallanan iki çocuk arasındaki ilk fark şüphesiz çocuğun yakasında bulunuyor. Çocuğun yakasında bulunan farkı görmemek imkansız. İkinci fark ise salıncakta bulunuyor.

Salıncağın yön farkının olduğunu mutlaka göreceksiniz. Üçüncü yani son fark ise çocuğun arkasında bulunan ağaçta bulunuyor.