Masterchef birincisi kim oldu 2024? Masterchef 1. kim oldu, kim kazandı, ne zaman belli olacak?

4 Ocak 2024 14:27 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:30

Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef’te sona doğru yaklaşırken birincinin kim olacağı da merak ediliyor. Artık 4 yarışmacı kaldı. Peki Masterchef’te kim kazandı? İşte detaylar…

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024?

Masterchef birincisi 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak yarışma sonrası belli olacak. Masterchef’te şu an Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra çeyrek final etabından yarı finale yükselmek için yarışmaya hazırlanıyor. Çeyrek finalden yarı finale 3 yarışmacı yükselebilecek. Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra’dan birisi 5 Ocak 2024 Cuma günü yapılacak eleme turunda yarışmaya veda edecek. Daha sonra 3 yarışmacıdan 2’si finalist olmak için yarı finalde mücadele edecek. Şeflerden en yüksek puanı alan 2 yarışmacı Pazar günü yapılacak finalde mücadele edecek ve bu sezonun Masterchef birincisi olmak için en iyi tabaklarını hazırlayacaklar.

MASTERCHEF’TE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Masterchef’te geçen hafta her gün bir yarışmacı ceket giymeye ve üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Ceket giymeye hak kazanan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros, Esra ve Sergen olmuştu. Sergen son yapılan yarışmada en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti ve çeyrek finale yükselemedi. Son yarışmada puanlar şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.