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    2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB'den açıklama geldi

    TÜİK'in aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından birçok ödeme kalemi değişti. Emekli ve memur zammı, kıdem tazminatı, dul ve yetim aylıkları belli olurken, en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağıydı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB&#039;den açıklama geldi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçen yıla ilişkin enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2023'ün enflasyon karnesi de netleşti. Verilerin belli olmasıyla memur maaşı, emekli maaşı, kıdem tazminatı, dul ve yetım aylıkları gibi birçok ödeme de arttı. Bunlardan en çok merak edilenler arasında bulunan bedelli askerlik, Google'da trend aramalar arasına girdi. Peki 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

    Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı oranında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez belirleniyor. Memurların enflasyon payına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacağı ve toplamda yüzde 49,25 oranında bir maaş artışına hak kazanacağı söyleniyor. Memurların bu oranda zam alması halinde, 2024’ün ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti, 182 bin 608 lira 92 kuruş olacak.

    MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLAMASI

    Öte yandan MSB, bugün bedelli askerlikle ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan gelen bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."

    TEMMUZ'DA YÜZDE 17,55 ARTMIŞTI

    2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya yükseltilmişti. Bedelli askerlik ödemesi Ocak 2024'te ve Temmuz 2024'te yeniden artacak. Yeni dönemde ücretin 182 bin 608 lira 92 kuruşa çıkarılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bedelli AskerlikMsbMilli Savunma Bakanlığı
    Haberler > Ekonomi > 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB'den açıklama geldi
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