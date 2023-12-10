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    • Haberler > Medya > Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor

    Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ&#039;su olanlar 10 saniyede buluyor
    Zeka Bulmacısı, Güncel Haber

    Zeka oyunları, hem görsel hem de bilişsel işlevlerin artmasına yardımcı olur. Peki bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabilir misin? İşte IQ'su yüksek olanların bulabileceği bir test daha.

    Zekanızı zorlayacak bir test ile karşınıza geldik. Bankta oturan iki kız arasında tam 3 fark var. Bu farkları bulmanız için tam 10 saniyeniz var. 

    Bu optik illüzyon testini sadece yüksek IQ'su olanlar çözebiliyor. İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabilir misin?  

    10 SANİYEDE 3 FARKI BULUN 

    İlk baktığınızda aynı göreceğiniz bu iki resim arasında 3 farkı bulmanız lazım. Eğer bulabilirseniz bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.  Öncelikle 3 farktan 2'si hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanı bulmak ise gerçekten de kolay değil.

    Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor

    İŞTE TESTİN CEVABI… 

    İşte 10 saniyede 3 farkı bulamayanlar için cevap aşağıda…

    Bu farkları bulmak için resmi dikkatlice odaklanın. İlk bakışta 3 farkı birden bulmanız oldukça zor ancak dikkatli baktığınız zaman farkları görebilirsiniz. 

    Kızın kulağına, okuduğu kitabın kapağına ve bankın arka ayağına dikkat edenler zorlanmadan 3 farkı bulmayı başardı.

    Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor

     

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