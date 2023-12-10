Optik illüzyon zeka testi: Bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zeka oyunları, hem görsel hem de bilişsel işlevlerin artmasına yardımcı olur. Peki bankta oturup kitap okuyan iki kız arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabilir misin? İşte IQ'su yüksek olanların bulabileceği bir test daha.
Zekanızı zorlayacak bir test ile karşınıza geldik. Bankta oturan iki kız arasında tam 3 fark var. Bu farkları bulmanız için tam 10 saniyeniz var.
Bu optik illüzyon testini sadece yüksek IQ'su olanlar çözebiliyor. İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabilir misin?
10 SANİYEDE 3 FARKI BULUN
İlk baktığınızda aynı göreceğiniz bu iki resim arasında 3 farkı bulmanız lazım. Eğer bulabilirseniz bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor. Öncelikle 3 farktan 2'si hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanı bulmak ise gerçekten de kolay değil.
İŞTE TESTİN CEVABI…
İşte 10 saniyede 3 farkı bulamayanlar için cevap aşağıda…
Bu farkları bulmak için resmi dikkatlice odaklanın. İlk bakışta 3 farkı birden bulmanız oldukça zor ancak dikkatli baktığınız zaman farkları görebilirsiniz.
Kızın kulağına, okuduğu kitabın kapağına ve bankın arka ayağına dikkat edenler zorlanmadan 3 farkı bulmayı başardı.