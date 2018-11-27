Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesi partililer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı güçlü şekilde geçen Mehmet Özhaseki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Nihat Zeybekci'yi tebrik etti. Hem Mehmet Özhaseki hem de Nihat Zeybekci grup toplantısına eşleriyle birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü toplantıda 20 ilin başkan adaylarını, İstanbul ve Ankara'nın ise ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE AK PARTİ'NİN 20 BÜYÜKŞEHİR VE ŞEHİR İÇİN BAŞKAN ADAYLARI

-Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek

-Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Özhaseki

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz

-Bingöl: Erdal Arıkan

-Çanakkale: Ayhan Gider

-Çankırı: Hüseyin Boz

-Çorum: Halil İbrahim Aşgın

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı

-Hatay Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Güler

-İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci

-Karaman: Mahmut Sami Şahin

-Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay

-Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

-Muş: Feyat Asya

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce

-Sivas Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Bilgin

-Tokat: Eyüp Eroğlu

-Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Murat Zorluoğlu

-Uşak: Mehmet Çakın

-Yozgat: Celal Köse

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında İstanbul Sancaktepe'de dün düşen helikopterimizde hayatlarını kaybeden askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi ve askerimizi her türlü beladan muhafaza etsin.

"HADLERİNİ BİLDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye'nin hem iç siyasette hem de dünyada önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Mahalli seçim hazırlıklarına geçmeden önce kritik bazı hususlar üzerinde durmak istiyorum. Akdeniz'de son dönemdeki arama faaliyetleri nedeniyle sorunlar çıkar çaltışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Arkasına Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Gübey Kıbrıs'ın davranışları tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde Ege'ye ayak basamaz, Kıbrıs'ta kendi haklarını savunamaz duruma getirme girişimleri beyhudedir. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız."

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Karadeniz'de başka bir gerilim tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz. İki ülke ile kurduğu işbirliğini geleceğe taşıma niyetinde olan bir ülke olarak Karadeniz'in barış denizi olmasını istiyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesi çağrısı yapıyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız.

"DEAŞ BALONUNU FIRAT KALKANI PATLATTI"

Suriye konusunda ilkeli duruş sergileyen tek ülke biziz. DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarında herkes çıkar peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve terör örgütüne ağır darbe vurduk. DEAŞ balonunu Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dev aynasında gösterilen DEAŞ'ın nasıl bir proje olduğu Türkiye'nin sahaya girmesiyle görülmüştür. İslam'ın başındaki en büyük dert olan bu örgütü biz çökertmeye başladık. Suriye'de DEAŞ yoktur, DEAŞ görüntüsü altında ülkeyi karıştırmak için yedekte bekletilen donatılan bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz. Kandil'deki terör örgütü elebaşlarının başına ödül koyanlar onların emrindeki teröristlerle her gün iş tutuyor.

"MGK'DA ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

KALAN ADAYLAR GÜNEY AMERİKA DÖNÜŞÜ

Geçtiğimiz cumartesi 40 belediye başkan adayını paylaştık. 20 adet büyükşehir ve il belediye başkanımızın ismini kamuoyuna açıklayacağız. Ardından MGK toplantımıza başkanlık edip değerlendirme yapıp önemli kararlar alacağız. Güney Amerika dönüşü kalan adaylarımızı, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız.

"GÜN FIRSATLARI DEĞERLENDİRME GÜNÜ"

Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların etkilerini siliyoruz. Seçim ikliminin bu olumlu gidişi engellemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin bekle gör politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Gün fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların ilgisi örnek olmalıdır. Aralık ayında çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Turist sayısı 40 milyonu aşıyor, rekor üzerine rekor. Hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık itibariyle yeni bir istihdam ve yatırım seferberliği başlatarak 2019'a iyi bir giriş yapacağız.

SEÇİM MANİFESTOSU GELECEK AY

Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. 2019'da gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Belediye hizmetinin manisi olmaz. telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor söyleyince. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda muslukları akmayan İstanbul'u CHP'den almıştım. Gazetelerin maske dağıttığı İstanbul'u CHP'den almıştım. Neden rahatsız oluyorsun, bunları konuşmayacak mıyız? Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa kusura bakmasından onlarla yürümeyiz. Bu işleri yapamayan belediye başkanı koltuğun işgalcisidir.

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY TÜRKİYE GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR"

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.

"CHP BİZİM ADAYLARIMIZI AÇIKLAMAMIZI BEKLİYOR"

CHP büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacakmış, çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. İşte biz bugünle birlikte 60 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin."

ÖZHASEKİ VE ZEYBEKCİ TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesi partililer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı güçlü şekilde geçen Mehmet Özhaseki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Nihat Zeybekci'yi tebrik etti. Hem Mehmet Özhaseki hem de Nihat Zeybekci grup toplantısına eşleriyle birlikte geldi.