Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Adaylar, dün yapılan CHP MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede CHP’nin elindeki belediyelerde büyük oranda mevcut başkanlarla yola devam etmeyi tercih ettiği görüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yeniden aday gösterilirken, Sinop’ta ise mevcut Belediye Başkanı Baki Ergül’ün yerine Barış Ayhan aday yapıldı. CHP diğer illerdeki adayları ise şöyle: “Mardin-Süleyman Sarı, Tunceli-Yusuf Kenan Aydın, Bilecik-Semih Şahin, Ardahan-Faruk Demir, Karaman-Emin Ege, Kırşehir-Selahattin Ekicioğlu, Malatya- Soner Gökçe.”