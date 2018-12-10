Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. İlk gün Meclis'i TBMM Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.

BÜTÇE SUNUMUNU BAKAN ALBAYRAK YAPACAK

Bütçe sunumunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yapacağı görüşmelerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, İYİ Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuşacak.