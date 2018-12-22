Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Suriye’deki terör odaklarına yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına karşı çıkan CHP, bu sefer Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD askerlerinin çekilmesinin Suriye’de olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını söyledi. Çeviköz, şu görüşleri paylaştı:

CHP, Suriye dâhil olmak üzere, Türkiye’nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sıkıntıların askerî güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır. Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Çekilme kararının oluşturacağı ortamda, Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine zarar verebilecek fırsatçı ve maceracı davranışlar içine girmek isteyecek unsurların olabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu tür davranışlardan kaçınılması gerekir. Cenevre’de sürdürülen barış görüşmelerinin ve Suriye Anayasası’nın hazırlanması çalışmalarının bu bağlamda daha da önem kazandığı düşünülmektedir. Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP’nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır.