Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu oy turlarına başladı.

İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret ederek başkan Fikret Orman ile görüştü.

ORMAN: İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN MUTLU OLDUM

Tanıdıkları bir arkadaşlarının büyükşehir belediye başkanlığına aday olmasından ötürü mutlu olduğunu ifade eden Orman, "Beşiktaş, kamu yararına bir dernek ve siyaset bizim işimiz değil. Dostane olarak memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun." şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU:SPORDA SİYASET OLMAZ

İmamoğlu ise Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etmekten dolayı keyifli olduğunu dile getirerek, "belediyecilikte, sporda, sanatta, kültürde siyaset olmaz. duygular vardı" ifadelerini kullandı.