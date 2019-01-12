Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantı sinevizyon gösterisi ile başladı. Burada Bakan Çavuşoğlu çeşitli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki meselelere ‘Yanı başımızdaki yangın’ diyen Çavuşoğlu, o yangını söndürmek için çözüm öneren, masaya öneriler getiren, adım adan ve bölgenin istikrarı için en büyük katkıyı sağlayan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.



Türkiye’nin tüm bu özellikleriyle dünyadaki en önemli aktörlerden birisi haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Suriye’de bir yangın var. Halep’ten bu yana ortaya koyduğumuz tavırlar ve tutumlar sayesinde bu bölgede aktör olan herkesle birlikte ortaya koyduğumuz çalışmalar, hamlelerimiz sayesinde, İdlip muhtırası sayesinde bir taraftan sahada akan kanı, gözyaşını dindirdik diğer taraftan siyasi çözüm için anayasa komisyonu kurulması dahil ortaya büyük vizyonlar koyduk. Rusya, İran, Fransa, İngiltere, Amerika hiç fark etmez. Bu konuda kim samimi ise herkesle çalışıyoruz. Herkesin tercih ettiği bir ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti çünkü adaleti savunuyor, Recep Tayyip Erdoğan barışı, istikrarı savunuyor. Diğer taraftan siyasi çözüme giderken de bölgemizde bize tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı hem de göğüs göğüse mücadele veren tek ülke Türkiye’dir.” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye yönelik giderek arta tehdidi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu tavır sayesinde Amerika’nın çekilme kararı aldığının altını çizen Çavuşoğlu şu ifadeleri kaydetti:



“Sahada güvenlik güçleri diğer unsurlardan farklı sesler gelebilir. Ama Cumhurbaşkanımızın muhatabı da Başkan Trump’dır. İki defa Cumhurbaşkanımıza ‘Çekileceğiz’ dedi daha sonra da açıklamaları var. Bugün Pompeo ile birlikte telefonda son gelişmeler değerlendirdik, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önceki yaptığı açıklamalarına karşı bugün yaptığı açıklama yani Türkiye’nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. Bolton'un da ve diğerlerinin İsrail’den veya oradan buradan Türkiye’ye hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz bir üslupla Türkiye’ye yönelik böyle gelmesini de kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Terörle mücadele ediyorsun işine gelince tamam işine gelmeyince, Türkler Kürtleri katlediyor. Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne söylediysek bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince Kürtleri katlediyormuş. O zaman Afganistan’da Irak’ta, Libya’da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları Iraklılara Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka. Biz kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlıyız. Bizim PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine DAEŞ’e karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı geçmişte gördüler. Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk. O zaman niye, ‘Türkler Kürtleri katlediyor’ demiyordunuz? Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz. Silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Hani terörle mücadelede en önde ülkeydiniz? O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Biz kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir taraftan Irak’ın istikrarı için çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Afganistan ve Pakistan’ın bir araya getirerek ilişkileri geliştirmek ve o bölgenin istikrarına katkı sağlıyor, Balkanlarda Bosna ile Sırbistan, Sırbistan ile Kosava’yı bir araya getirerek sorunların aşılması için çaba sarf ediyor ama dünyanın neresinde olursa olsun çıkarlarını savunmak için gece gündüz çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.