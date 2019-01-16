Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Tweet’iyle ilgili “Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kimse tehdit edemez. Bu devlet, egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir” dedi.

Ankara’nın herkesin gönlünde yatan bir şehir olduğunu, güzel yönetilen, herkesin sokaklarında huzur içinde gezdiği bir Ankara istediklerini belirten Kılıçdaroğlu “Ankara 3 bin yıllık tarihî olan bir kent. Cumhuriyetin 100. yılında inşallah Sayın Mansur Yavaş Ankara’yı yönetecek” diye konuştu.

İZAN, NİZAM, İRFAN

Toplantıda Mansur Yavaş’ın seçim şarkısı ve sloganı da belli oldu. Slogan olarak “İzan, Nizam, İrfan” seçilirken, logonun “Mansur: Bereket ve Huzur” olması dikkat çekti.

Ankara için projelerini açıklayan Mansur Yavaş, özetle şunları söyledi: Belediye personelini, herhangi bir kişisel sebepten dolayı işten çıkarmayacağız. Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. Toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız. Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz.