Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Soçi mutabakatı kapsamında İdlib’de muhalif gruplar ile rejim arasında oluşturulan tampon bölgeye yönelik ihlal ve tehditlerin ayrıntılı şekilde ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; son dönemde terör örgütü HTŞ ile bölgedeki diğer muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalar da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme açıklaması ve Suriye’de gelişmelerin hızlandığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette, en sıcak başlıkların, çekilme sonrası Menbiç ve Fırat’ın doğusunda oluşacak güç boşluğu ve “güvenli bölge” konuları olması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Suriye’nin kuzeyinde 20 millik bir güvenli bölgeden söz etse de Washington yönetimi henüz Ankara’ya resmî bir teklifte bulunmuş değil. Ancak Ankara, güvenli bölge olarak Suriye’nin kuzeyinden 32 kilometre derinlikte, Cerablus’tan Kuzey Irak’a kadar uzanan 460 kilometre uzunluğunda bir hattan söz ediyor. Bölgenin kontrolü noktasında Ankara, tüm terör örgütlerinden arındırılmış ve TSK’nın kontrolü sağladığı bir güvenli bölgeye sıcak bakıyor.