6 ayda devasa projeler! Kurum tek tek anlattı: İstanbul böyle nefes alacak

Murat Kurum '6 ay ve 1 yıllık acil eylem planı'nı anlattı: İlk altı ayda 20 bin konutun yapımına başlıyoruz. Toplamda 184,7 kilometre uzunluğunda 11 raylı sistem hattının temelini atıyoruz.

HABER MERKEZİ - Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, kazanması hâlinde altı ay ve bir yıl içinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Şişli’de bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kurum “Bütün birimlerde seferberlik başlatacağız. İstanbul’a nefes aldıracağız” dedi. CHP’li İBB yönetiminin beş yılda yaptığının dört katına bir yılda imza atacaklarını söyleyen Kurum, iki üç kat daha fazla çalışma sözü verdi.

İşte Murat Kurum’un kısa dönem vaatlerinden bazıları:

Ümraniye- Ataşehir- Göztepe; Samandıra-Sultanbeyli; Kabataş-Yıldız; Arnavutköy-Halkalı metro hatları bir yıl içinde tamamlanacak.

Kaynarca-Tuzla; Bağcılar-Küçükçekmece; Mahmutbey-Esenyurt; Sefaköy- Beylikdüzü; Vezneciler- Sultangazi; Sultanbeyli-Kurtköy; Kurtköy-Sabiha Gökçen; Sefaköy-Yenikapı metro hatları ile Eyüpsultan-Bayrampaşa ve Üsküdar-Maltepe tramvay hatlarının yapımına altı ay içinde başlanacak. İki kıta arasında yapılacak İncirli-Söğütlüçeşme, Samandıra İstanbul Havalimanı metro hatları için bir yıl içinde çalışma yürütülecek.

Toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına başlanacak.

Yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli hayata geçecek. Bir yıl içinde trafiğe rahatlatacak 6 yeni tünel için kazma vurulacak.

İlk altı ay 45 kavşak için start verilecek.

İlk yıl 50 km motosiklet yolu hizmete girecek; 50 bin araçlık otopark yapılacak.

Taksi problemi altı ay içinde İstanbul gündeminden çıkarılacak.

Bir yıl içinde 100 yeni metrobüs, 250 otobüs alınacak.

Bir sene içinde 100 bin konutun yapımına başlanacak.

İlk yıl 100 kreş açılacak. Sahipsiz hayvan yaşam merkezi kurulacak.



İmamoğlu’nun iptal ettiği Haliç’e can katacak Silahtarağa Arıtma Tesisinin temeli atılacak.İsmek acilen özüne döndürülecek.

Göreve geldikten kısa süre sonra;