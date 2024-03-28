Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu’nda oy kullanacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un 31 Mart yerel seçimlerinde nerede ve hangi okulda oy kullanacağı merak ediliyor. Murat Kurum’un oy kullanacağı adres belli oldu. İşte detaylar!

Murat Kurum nerede oy kullanacak? AK Parti ve MHP İstanbul adayı Murat Kurum’un oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…

MURAT KURUM NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde oyunu Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda kullanacak.

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kendi seçim bölgesi olan Manisa’da oy kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.