Özgür Özel yerel seçimde oyunu Manisa'da kullanacak

Yerel seçimlere artık saatler kaldı. Seçime saatler kala merak edilen konular arasında liderlerin nerelerde ve hangi okullarda oy kullanacağı geliyor. Merak edilen isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de yer alıyor. Peki, Özgür Özel nerede oy kullanacak? İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oy kullanacağı adres…

Özgür Özel nerede oy kullanacak? CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…

ÖZGÜR ÖZEL NEREDE OY KULLANACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kendi seçim bölgesi olan Manisa’da oy kullanacak.

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.