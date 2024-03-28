Meral Akşener yerel seçimde oyunu Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak

31 Mart yerel seçimlerine artık saatler kaldı. Seçime saatler kala merak edilen konular arasında liderlerin nerelerde ve hangi okullarda oy kullanacağı geliyor. Merak edilen isimler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer alıyor. Peki, Meral Akşener nerede oy kullanacak? İşte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy kullanacağı adres…

Meral Akşener nerede oy kullanacak? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…

MERAL AKŞENER NEREDE OY KULLANACAK?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

Akşener, 2019 seçimlerinde Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oy kullanmıştı.

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kendi seçim bölgesi olan Manisa’da oy kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.