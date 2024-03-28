Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oy kullanacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 20:54 - Güncelleme: 28 Mart 2024 20:57 - Güncelleme:

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde nerede ve hangi okulda oy kullanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun oy kullanacağı adres belli oldu. İşte detaylar!