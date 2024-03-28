Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oy kullanacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde nerede ve hangi okulda oy kullanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun oy kullanacağı adres belli oldu. İşte detaylar!
Ekrem İmamoğlu nerede oy kullanacak? CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…
EKREM İMAMOĞLU NEREDE OY KULLANACAK?
İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Murat Kurum, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde oyunu Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullanacak.
LİDERLER NEREDE OY VERECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.
Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.
İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kendi seçim bölgesi olan Manisa’da oy kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi