Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugün hep birlikte aday tanıtım toplantımızı eda etti. Seçim maratonunun da startını vermiş olduk.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma ruhu içerisinde bu süreci başarıyla yürütmemiz gerekiyor.

31 Mart akşamı sandıklar açılana kadar zorlu bir süreç yaşayacağız.

Bizim önemli bir şiarımız, bir vaadimiz var. Bu vaadimize sadık olacağız. Her oy aynı amaca hizmet edecektir. Her seçim gibi bu da bir imtihandır.

Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz.

DOLAR KURU AÇIKLAMASI

Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyada takip edilecek.

Şu anda döviz düşmeye başladı. 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici.

Güçlü bir Türkiye istemeyenler tüm araçlarıyla sahadalar. Son Rusya seyahatimde çok verimli bir seyahati gerçekleştirdik.