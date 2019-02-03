Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

"Ayın 14'ünde Putin ile bir araya geleceğiz"

Erdoğan, programda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya geleceklerini bildirdi.

"2040'a kadar İstanbul'un su sıkıntısı olmayacak"

İstanbul'da önümüzdeki dönemlerde su sıkıntısının yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin, Erdoğan, "2040'a kadar İstanbul'un ciddi manada bir su sıkıntısı olmayacak." diye konuştu.

"Demokrasi yerelde başlar"

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili çalışmalara ilişkin, Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'i suya kavuşturanın da merkezi yönetim olarak AK Parti olduğunu söyledi.