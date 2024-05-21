Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı, 3 kişi can verdi! Cenazede acı detay

Kocaeli'nde feci kaza, can pazarı yaşandı! Tırın kabini koptu, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nde feci kaza, can pazarı yaşandı! Tırın kabini koptu, çok sayıda yaralı var

Balıkesir’de yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan araç, önce kaldırıma ardından karşı yoldan gelen kamyona çarptı. Kazada hayatını kaybeden 3 genç bugün defnedildi. Öte yandan vefat eden Nazife Nehir Akyay’ın tabutunun üzerine konulan duvak yürek sızlattı.

Balıkesir'in Edremit-İzmir karayolunda, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada otomobilin önce kaldırıma, ardından da kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde Hasan Özkaya (22) idaresindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BUGÜN DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Hasan Özkaya ve Ali Yıldız (20) Havran ilçesinde, Nazife Nehir Akyay (22) ise Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

TABUTUN ÜZERİNE GELİNLİK DUVAĞI KONULDU

Nazife Nehir Akyay'ın cenazesi Zeytinlik Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akyay'ın cenazesi omuzlar üzerinde taşınarak Zeytinli Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Akyay’ın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu.

Cenazeye Edremit Belediye Başkan Vekili Yılmaz Tezcan, Edremit eski Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çok sayıda vatandaş, sevenleri ve ailesi katıldı.