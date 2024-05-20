Kocaeli'nde feci kaza, can pazarı yaşandı! Tırın kabini koptu, çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nde otomobil ile çarpışan tırın sürücü kabininin koptuğu kazada can pazarı yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kocaeli Başiskale'de bir tır otomobille çarpıştı... Tırın sürücü kabini koptuğu kazada ortalık savaş alanına döndü.
ÇARĞIŞMANIN ŞİDDETİYLE TIR KABİNİ KOPTU
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.’nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi