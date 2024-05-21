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Görenleri şaşırtan kaza! Kamyon havada asılı kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görenleri şaşırtan kaza! Kamyon havada asılı kaldı
Ankara, Karayolları, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan kaydedildi.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde Karayolları ekiplerince Düzce’den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.

Ankara istikametine devam eden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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