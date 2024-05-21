Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Milli Eğitim Bakanı’nın makam aracı TEM’de kaza yaptı

Milli Eğitim Bakanı’nın makam aracı TEM’de kaza yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı’nın makam aracı TEM’de kaza yaptı
Tem Otoyolu, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı, ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin’in araçta bulunmadığı kazada yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu öğrenilen 06 DF 4802 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip çarpıştı.

YARALANAN YOK

Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere savrulurken, cip yolun sağ şeridine savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Değeri 81 milyar lira! Fatih Sultan Mehmed'in 'tılsımlı' denilen madalyonu satılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aracı kanala sürerek ailesinin ölümüne neden olan şahıs için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Gündemİşte 5 çocuğunu ve eşini öldüren cani için istenen cezaİki midibüs ile otobüs çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 35 yaralı - GündemZincirleme kazada ortalık savaş alanına döndüOkul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti! Yaşlı adamdan kahreden haber - GündemFeci şekilde darbedilen yaşlı adamdan acı haberIrak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu! PKK’lı teröristlere nokta atışı - GündemPençe-Kilit'le terörist avı! 6'sı birden...Görüntüler hızla yayılmıştı, doğruluğu merak ediliyordu! 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi? - GündemÇok merak ediliyordu... 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi?Böyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek... - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek...
Sonraki Haber Yükleniyor...