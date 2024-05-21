Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuzsa size göre hukuk nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinn grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'e seslendi. 4 soru sıralayan Bahçeli, Kobani davası kararlarını hatırlatarak "İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir, adalet nedir, devlet nedir?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kobani davası kararlarına değinen ve Özgür Özel'in bu kararlara verdiği tepkiye ateş püsküren Bahçeli, art arda sorular sıraladı.

"İMRALI CANİSİNİN AFFINI İSTİYOR MUSUNUZ?"

Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları kararlarına siyasi demesi normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir? CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları ile ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık vurgusu yapması normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir." dedi.

"TERÖRİSTLERİ AKLAMAK SUÇTUR"

Bahçeli açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Daha önce de denediler. Türkiye ve Türk milletine hiçbir hain diz çöktüremez. 10 yıldır tüm felaket girişimlerinin üstesinden gelindi. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış olanların tuzakları deşifre edilerek yakayı ele verdiler. Görünmeyen figüranların da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazım. Hazineden para alıp bu parayı düşmana havale etmek hainliktir. Teröristleri aklamak, ölen teröristlere taziye yayınlamak suçtur. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç vekil sahibi olduğumuz değildir. Konu vatandır, istikbaldir."