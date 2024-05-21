Özgür Özel'den Bahçeli'ye ilk cevap: Bu 4 soruyu cevaplayın, benim 4 soruya bakarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart'ta çok zorlu bir seçimi geride bıraktık. Çok doğru adaylar, çok uzun yıllar sonra büyük bir teveccühle karşılandılar. 47 yıl sonra partimiz birinci parti oldu. Bu gruptan 5 arkadaşımıza görev vermiştik. 4 tanesi belediye seçimlerinde çok büyük başarılar elde etti. Bunlardan bir tanesi Adıyaman'da depremde kendi ailesini köyünde elleriyle yerine yerleştirip taziye bile almadan diğer enkazların başına koşan, aday gösterildiğinde batıdaki kimselerin hayal bile etmediği bir sonucu Adıyamanlı her siyasi görüşten insanın belediye başkanı yaptığı Abdurrahman Tutdere burada.

Abdurrahman Tutdere, deprem bölgesinde adaylaştırdığımız 2 milletvekilimizden birisiydi. Veli Ağbaba ile birlikte o acıyı içlerinde hissettiler. Kendi illerinde depremzedelerle birlikte ağladılar, yas tuttular ama kendi illerinin sesini duyurdular. Abdurrahman'ın yokluğunu hissediyoruz ama Adıyaman için çok umutluyuz.

Bugün Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün yıldönümü. Çerkeslerin bu büyük acısını bir kez daha paylaşıyor, onlara bu zulmü yaşatanları hep birlikte lanetliyoruz.

'DAVA HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ'

Ülkemizin siyasetini ve yargısını uzun süredir işgal eden bir davanın karar duruşması vardı. HDP'nin eş genel başkanları sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine şahitlik ettik. Yasin Börü'nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı. Ne Demirtaş ne başkası Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Attıkları tweetlerden, başka başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden ceza aldılar. Kararı veren hakim, cezaları verdiği yerle yükü sırtından attı. Sayın Demirtaş, Yüksekdağ ve bazılarına çok ağır cezalar verdiler.

Ben Sayın Başak Demirtaş ve Yüksekdağ'ın eşini aradım. Kendilerine dayanışma duygularımızı ifade ettim.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN 4 SORUSUNA İLK CEVAP

Bugün Sayın Bahçeli, bana 4 tane anormal soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım. Sorular CHP'nin genel başkanına sorulacak sorular değil. Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum. Sayın Bahçeli, dönmüş prompterdan okumuş. Ben o promptera kimin yazdığını biliyorum. Şu meşhur ikili var ya. Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken eden ikili. Gece bir elinde bardak, bir elinde tweetler atan, 'Meclis'in uzman çavuşuyum' diyen var ya... O ikisi 4 tane soru yazmış promptera. Ben o 4 soruyu okumam da size bu soruları yazan kişiler önce bu 4 soruyu cevaplasın.

Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır? Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır? Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?

Bu 4 soruyu cevaplayın, benim 4 soruya bakarız. Koskoca parti iki meczuba teslim edildi. Yazıklar olsun.

BAHÇELİ, ÖZEL'E HANGİ SORULARI SORMUŞTU? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'e şu soruları yöneltmişti: "Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir? CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları ile ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık vurgusu yapması normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir."

YARGI PAKETİ

Şimdi 9. Yargı Paketi geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkarken yaptıklarını savunmaya başladılar. Şimdi o kanunun en önemli maddelerinden birisi eşine, kadına şiddet uygulayanların uzaklaştırılması, zorlama hapsine itiraz yolunu açıyorlar. 6284'ün içini boşaltacak diye kadın örgütleri uyarıyordu, şimdi tazyik hapsini kaldırmaya yönelik itiraz mekanizmasını getirmeye.

İkinci husus AYM'nin bir kararı var. Kadın isterse kızlık soyadını kullanabilir. Onu düzenleyeceklerine onu yasaklayan kanun maddesi getirmişler. AYM'nin 153'üncü maddesinin arkasından dolanıyorlar. CHP olarak kadının ister evlilik sonrası eşinin soyadını, ister önceki soyadını, ister ikisini birden kullanmasını savunuyoruz. Bu mücadelenin arkasında olacağız.

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