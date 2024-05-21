Devlet Bahçeli'den MHP Grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup toplantısında konuşuyor. HDP ve devamı kapatılmalıdır diyen Bahçeli "Devlet düşmanlarına taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

🔴 Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satış başları:

Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür.

Misak-ı Milli mülkü millettir, millet ise Türk'tür.

Kalbimizde tasdik ettiğimiz her yer bizim için vatandır.

Gazze'ye baktığımızda oyunlarla elimizden alınan mahrum bir şehri görüyoruz.

Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş ve sönmüştür.

Küresel vicdan İsrail'e baskını artırmalı.

Gazze'de barış ve huzurun sağlanması bağımsız egemen ve toprak bütünlüğünü temin etmiş bir Filistin devletinin bulunması bir yanda Orta Doğu'yu bir yanda Türkiye'yi rahatlatacaktır.

Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir...

Nihai adaletin tecellisine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Türk İslam medeniyeti yeni bir akıma ve hamleye gidecektir.

Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanındadır.

Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı. İsrail'in rolü ve ABD'nin nerede durduğu belli olmalı.

Uluslararası Bağımsız araştırma komisyonu kurulmalıdır.

HDP bugün değilse ne zaman kapatılacak?

HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır.

KOBANİ DAVASI KARARI

DEM Eş Başkanı mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar mahkeme kararına karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Karşı çıksanız ne çıkar?

Devletin birliğini ve birliğini bozma amacında olan herkes doğruca layık oldukları yere gönderilecektir.

Ayaklanma çağrısı yapanlar aynı çukurda olacaktır.

Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur.

Gerçek demokrasiyle düzmece demokrasi arasındaki farkı bilmeyen vatan evladı da kalmamıştır.

Bölücü terör hıyanetinin hedefi bağımsız Kürdistan'dır.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KİMLERLE KONUŞUYORSUNUZ"

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları kararlarına siyasi demesi normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?

Siyaset ve onur sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir?

15 Temmuz'da son şanslarını denediler yine olmadı. Olmaz, olamaz... Türkiye'ye hiçbir hain hiçbir alçak hiçbir işbirlikçi diz çöktüremez

Emniyet ve yargı içine yuvalanmış FETÖ'cülerin alayı birden yakayı ele vermiştir.

Vatandaşlarımıza kurşun sıkan teröristleri aklamak suçtur.

Ayrıntılar geliyor...