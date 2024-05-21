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İstanbul Tuzla'daki sanayi sitesinde toprak kayması! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Tuzla&#039;daki sanayi sitesinde toprak kayması! 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Tuzla, Toprak Kayması, İtfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Aslı Nemutlu Sanayi Sitesi'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. İşçiler bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Tuzla'da Aslı Nemutlu Sanayi Sitesinde inşaat alanında, kanalizasyon hattı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası 2 işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 yaralı işçi Hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Tuzla'daki sanayi sitesinde toprak kayması! 2 işçi hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Olay saat 12.30 sıralarında Tuzla’da Anadolu Mahallesi'nde bulunan Aslı Nemutlu Sanayi Sitesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye alanına yakın bir noktada bulunan kanalizasyon hattında işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası iki işçi toprak altında kaldı.

İstanbul Tuzla'daki sanayi sitesinde toprak kayması! 2 işçi hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Polis ekiplere şantiye alanında güvenlik önlemi alırken işçiler yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara UMKE ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul Tuzla'daki sanayi sitesinde toprak kayması! 2 işçi hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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