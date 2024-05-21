Bakanlık seferberlik ilan etti: İşte 'Denizler Halkındır' hareketinin ayrıntıları...

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Bakan Özhaseki, Artvin'den Hatay'a tüm kıyıları denetleyeceklerini belirterek, 'Denizler Halkındır' hareketi başlatacaklarını açıkladı. 'Mapa Şamandıra' projesinden bahseden Özhaseki, yatların hepsinin kayıt altına alınacağını ve denize atıklarını boşaltamayacaklarını söyledi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Özhaseki, bu yaz başlatacakları “Denizler Halkındır” hareketi için ALO İhbar Hattı kuracaklarını açıkladı.

'BÜTÜN KAÇAK YAPILARI YIKACAĞIZ'

Artvin’den Hatay’a kadar bütün kıyıların denetlendiğini söyleyen Bakan Özhaseki, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Bir de ALO ihbar hattı kuracağız. Vatandaş diyecek ki ‘bizim şu noktada denize ulaşmamızı engelliyorlar.'

'GÖZYAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşına bakmayacağız” dedi.

MAPA ŞAMANDIRA PROJESİ

Denizleri kirleten yatlar için de harekete geçtiklerini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

“Yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemini başlatıyoruz. Birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar.

YATLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız."