CHP lideri Özgür Özel kapıyı gösterdi: 'Yoruldum' diyenin yolu açık olsun

Samsun'da önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "‘Yoruldum’ diyenin, ‘Çalışıyorum olmuyor’ diyenin, ‘Başaramıyoruz’ diyenin, ‘Bu kadar olur’ diyenin yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun’da yapılan partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Parti içi öz eleştirilerde bulunan Özel “İyi şeyleri konuştuğumuz gibi eksiklerimizi de konuşmak durumundayız. Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz” dedi.

"YOL YÜRÜYENİN ARKASINDA DURACAĞIZ"

CHP lideri Özel “Yoruldum” diyenleri partide tutmayacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. ‘Yoruldum’ diyenin, ‘Çalışıyorum olmuyor’ diyenin, ‘Başaramıyoruz’ diyenin, ‘Bu kadar olur’ diyenin yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. ‘Eksik yaptım, daha çok çalışırım’ diyen, ‘Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor, benim ona enerjim var’ diyen, ‘Başaracağım’ diyen kendine güveniyorsa kalsın ama altı ay sonraki ankette hâlâ yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam.

Bu kadar net söylüyorum. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verin ama bu partiyi kim yönetecek? Partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Net söylüyorum."