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CHP’li Başkanın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’li Başkanın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi
Chp, Afyonkarahisar, Belediye Başkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afyon’un, ‘Makamımda böcek var’ diyen yeni başkanı Burcu Köksal’ın yalanını ortaya çıkaran savcılık ‘suç uydurmak’tan soruşturma istedi. Eski başkan H. Ceylan Uluçay da “Köksal makamında tadilat yaptırdı. Kendisi mi öder, birilerine mi ödetir bunu bilemiyoruz. Bu saltanatı gizleme peşinde” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti iktidarını ‘şatafat’la itham eden CHP’nin Afyonkarahisar için ortaya attığı böcek yalanının aslı ortaya çıktı.

“Makamımda böcek var” iddiası ortaya atan ancak şikâyetçi olmayan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın odasında savcılık tek bir böcek bile bulamamış, “suç uydurma”dan soruşturma istemişti.

CHP’li Başkanın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi - 1. Resim

Gazetemize konuşan önceki dönem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Köksal’ın böcek iddiasını tadilata bahane bulmak için ortaya attığını belirterek “Kendisi mi öder, birilerine mi ödetir bunu bilemiyoruz ama bir tadilat söz konusu. Bizim zamanımızda çalışan müdürlerimizi, seçim sürecinde AK Parti etkinliklerine katılan personeli göreve gelir gelmez işten çıkardı. Bunları örtmek için ortaya atıldı bu iddialar. Kendi atadığı müdürler gündem olmasın diye yaptı. Seçim kaybetmiş belediye başkan adayını kendisine yardımcı yaptı” dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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