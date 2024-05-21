Özgür Özel'in 'karanlık bakan' sözlerine Süleyman Soylu'dan cevap

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2024 16:19 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 16:24 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel'in "Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı" sözlerine eski İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap geldi: Özgür Özel bey, yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.