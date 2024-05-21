Özgür Özel'in 'karanlık bakan' sözlerine Süleyman Soylu'dan cevap
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP lideri Özel'in "Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı" sözlerine eski İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap geldi: Özgür Özel bey, yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında kendisi hakkında kullandığı "Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı" sözlerine cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel bey, yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.
Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti.
Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız…
Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız."