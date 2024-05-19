Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Beş siyasi parti bir araya geldi! 'Kurtuluş İttifakı'nı ortak bildiri ile duyurdular

Beş siyasi parti bir araya geldi! 'Kurtuluş İttifakı'nı ortak bildiri ile duyurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beş siyasi parti bir araya geldi! &#039;Kurtuluş İttifakı&#039;nı ortak bildiri ile duyurdular
Siyasi Partiler, Türkiye Siyaseti, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi bir araya gelerek 'Kurtuluş İttifakı'nı kurdu. Parti liderleri tarafından yapılan ortak bildiride, "'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ana ilkesiyle Kurtuluş İttifakı adı altında birlikte hareket etmeye karar vermiş bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.

Beş siyasi parti yeni bir çatı altında birleşti. ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi, 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında bir araya gelme kararı aldı.

Kurtuluş İttifakı adına yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal Zeybek'in genel başkanlığını yürüttüğü ATA Parti, Rifat Serdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Doğru Parti, Sadettin Tantan'ın genel başkanlığını yaptığı Yurt Partisi, Vecdet Öz'ün genel başkanı olduğu Adalet Partisi ile Ahmet Yılmaz'ın genel başkanlığını yürüttüğü Milliyetçi Türkiye Partisi bu ittifakı kurdu.

İttifakın sözcülüğüne ise Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz getirildi.

"SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Beş siyasi parti liderinin yayımladığı ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin ve devletimizin, içine düştüğü, düşürüldüğü sorunlardan kurtulabilmesi için mutlu ve huzurlu bir Türkiye için aşağıda isim ve imzaları bulunan bizler kurumsal kimliklerimiz devam etmek üzere, ana meselelerde 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ana ilkesiyle Kurtuluş İttifakı adı altında birlikte hareket etmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları adalet ve demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz.

Milletimizin, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları ile gasp edilen egemenlik haklarının milletimize iade edilmesi suretiyle, parlamenter demokratik sisteme dönülerek adalet ve demokrasi temelinde, hukukun üstünlüğüne dayalı güven ortamının yeniden tesis edilmesi, sınır güvenliği sağlanarak kaçak ve sığınmacı girişinin engellenmesi, ülkemizde bulunan kaçak ve sığınmacıların ülkelerine hızla geri gönderilmesi, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı odaklarla, bütün bölücü fikir ve yapılarla mücadele önceliklerimiz olacaktır. Adalet, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, doğa, çevre, uluslararası ilişkiler, milli güvenlik gibi ana konulardaki politikalarımız zaman içinde ayrıca açıklanacaktır."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mardin’de cinayet: 10 yerinden bıçaklanan kadın öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılmaz Büyükerşen'e usulsüzlük iddianamesi - PolitikaYılmaz Büyükerşen'in vakıf oyunu!15 ilde 'Kobani' önlemleri: Gösteri yürüyüşlerine 4 gün yasak - Politika15 ilde 'Kobani' önlemleriYurt dışından getirilen ikinci telefonlara kısıtlama! Artık gümrüğe takılacak - PolitikaYurt dışından getirilen ikinci telefonlara kısıtlama!Erdoğan'dan 28 Şubat Davası sanıklarına af - Politika28 Şubatçılara yaşlılık affıKobani davasının 4 sanığı daha cezaevinden çıktı - PolitikaKobani davasının 4 sanığı tahliye edildiGültan Kışanak tahliye edildi - PolitikaGültan Kışanak tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...