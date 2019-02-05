Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

- Kimse kürtlerin oyunu kendi cebinde saymasın.

- (MHP ile ortak miting konusunda) İstanbul ilçelerinde beraber çalışacağız. Genel Başkanlar ve partiler düzeyinde çalışma olacak.

-(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti.

-İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim çünkü Türkiye'nin sorununu çözdüm.

-Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek.

-Hedef trafikte bekleme süresini 25 dakikaya düşürmek.