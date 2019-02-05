Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

- Kimse kürtlerin oyunu kendi cebinde saymasın.

- (MHP ile ortak miting konusunda) İstanbul ilçelerinde beraber çalışacağız. Genel Başkanlar ve partiler düzeyinde çalışma olacak.

-(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler  ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar  üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka  merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve  sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri  değişti.

-İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim çünkü Türkiye'nin sorununu çözdüm.

-Benim edindiğim bilgi,  Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek.

-Hedef trafikte bekleme süresini 25 dakikaya düşürmek.