Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın klasik kampanyalar yerine teknolojinin etkin kullanılması talimatı üzerine AK Parti AR-GE Başkanlığı yapay zekâ sistemini seçimlerde uygulamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda AK Parti’nin biri önde diğeri de geride olduğu iki pilot ilçe seçildi. İsimleri şimdilik gizli tutulan bu iki ilçedeki seçmenlerle ilgili yasal yollarla veriler toplanacak. O ilçenin önceki seçim sonuçları, bölgede yüz yüze ve telefon ile yapılan anket sonuçları, sosyal medya kullanıcıların açık kaynaklardaki tepki ve değerlendirmeleri toplanarak veri tabanı oluşturulacak.

HANE HANE VERİ TOPLANACAK

Bu veri tabanını esas alacak olan yapay zekâ algoritması seçmen eğilimini belirleyecek. Olumsuz eğilimlerin değişmesi için hangi adımların atılması gerektiği bu sistem üzerinden yürütülecek. Yapay zekâ ile seçmenin eğilimini değiştirmek için bölge bazında söylemler geliştirilecek. Seçmenin yanı sıra hane hane, mahalle mahalle alınan veriler yapay zekâda toplanacak. Buna göre o seçim bölgesinde söylemler ve projeler tekrar gözden geçirilecek. Seçilen aday da gönderilen verilere uygun çalışma yapacak. Yapay zekâ verileri ile sandıktan çıkan sonuçlar karşılaştırılacak.