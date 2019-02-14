Bakan Soylu, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları  yanıtladı. Terörle mücadelede gelinen noktanın ne olduğuna ilişkin bir soru  üzerine Soylu, PKK, PYD, YPG terör örgütlerini, sadece Türkiye içerisindeki bir  yapılanma olarak değerlendirmenin eksik olacağını, örgütün Avrupa, Suriye, Irak,  İran ve başka ülkelere sarkan yapılanmalarının da olduğunu ifade etti.

Teröristle mücadelenin, teröristi etkisiz hale getirebilmek, hareket  kabiliyetini daraltabilmek olduğunu söyleyen Soylu, terörizmle mücadelenin ise  teröristin sözde beslendiği, istismar etmeye çalıştığı alanların bir şekilde  fırsat vermeyerek kapatılması olduğunu dile getirdi.

Çocukluk yıllarında ümitsiz bir şekilde, "Doğu'nun makus talihi  bitmezse bu işler bitmez" denildiğini aktaran Soylu, bunun  makus talihinden  dolayı bölgeye herhangi bir yatırımın gitmeyeceği, bu durumu da terör örgütünün  istismar edeceği anlamına geldiğini anlattı.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan şunu yaptı; 16 yıl, yani çok uzunca bir  süredir bu mücadele ortaya konuluyordu. Türkiye'de birçok şey yapıldı ama bana  göre en kıymetlilerinden bir tanesi Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini  yendi. Özellikle Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünü ve terör örgütünü  besleyen bütün unsurları, buna Batılı dostlarımızı ve müttefiklerimizi ilave  edebilirsiniz, bütün bu ilave ettiklerimizin tamamını esas itibarıyla mağlup eden  bir gelişme ortaya koydu." dedi.

Üniversitelerin, hastanelerin ve diğer imkanların artık her şehirde  bulunduğuna işaret eden Soylu, "İlçelerin ölçütlerine baktığımızda Doğu ile Batı  arasında şu anda en ufak fark söz konusu değil. Bizim terörizmle mücadele  dediğimiz tam bu." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlere ilişkin takibin günden güne yapıldığını ifade eden Soylu,  "Haftalık görünmelerde geçen sene bu hafta 50'nin üzerinde terörist görülmesi  vardı, bu sene bir. Şu anda terör örgütü tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği  o inlerine girmiş durumda, oradan çıkamıyor." diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de bine yakın terörist ailesiyle arkadaşlarımız  görüşüyorlar ve dağdaki çocuklarının alınıp burada adalete teslim olmasını  sağlıyorlar. Şimdi 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da toplam 32 teslim oldu bunun  20'si ikna metoduyla oldu. Birebir aileler ikna ediliyor, aileler kendisini  aradığı zaman dağdaki, ona dönüyor diyor ki 'sen buraya gel teslim ol'.  Türkiye'den terör örgütüne giden sayı bunun çok altında, mesela 2019'da şu ana  kadar 1,5 ay oldu, bu sürede giden insan sayısı sekiz. Gün gün takip ederiz, kaç  kişi gitti. 2018'de de son 30 yılın en düşük rakamı 133."

Terör örgütünün finansal boyutuyla ilgilendiklerini ve operasyonlar  yaptıklarını dile getiren Soylu, "İnsan kazanma boyutuyla ilgileniyoruz, mesela  belediyelere yapılan operasyon esas itibarıyla beşeri unsurunu ortadan kaldırmak  için yapılıyor." dedi.

Terör örgütünün uyuşturucu konusunda kimlerle iş birliği yaptığına  ilişkin bir soru üzerine Soylu, örgütün bölgedeki bütün aktörlerle iş birliği  yaptığını, Suriye'deki istikrarsız alanlarda PKK'nın kimyasal uyuşturucu üretim  laboratuvarları kurduğunu söyledi.

Örgütün sigara kaçakçılığından da önemli gelir elde ettiğini anlatan  Soylu, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 21-21,5'tu Türkiye'ye gelen kaçak sigara, şu anda en son  Ticaret Bakanımız tekrar açıkladı, yüzde 5,5. Sadece Türkiye'nin, oradan  Maliye'nin geliri 4 milyar civarında. Bazen bize kızıyorlar yol kontrolleri falan  yapıyoruz diye, gerek bu yol kontrolünde bu yaptığımız uygulamalarda terör  örgütünü ve sigara kaçakçılarını pes ettirdik."

"Kaçak sigaranın da fiyatı arttı." ifadesini kullanan Soylu, İçişleri  Bakanı olduğu dönemlerde 1,5-2 lira olan kaçak sigaranın fiyatının şu anda 5-7  lira bandına çıktığına işaret etti.

Terör örgütünün uyuşturucu ticaretinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık  gelir elde ettiğini ifade eden Soylu, "FETÖ'ye, PKK'ya ve PYD'ye dışarıda  yaptığımız sıkıştırmalar, bir taraftan onların oradaki varlıklarına yönelik  adımlar ama bir taraftan da onların özellikle finansal elde ettikleri gelirleri  engellemeye yönelik adımlar." diye konuştu.

"Mesele biraz daha bizim tarafımıza dönmeye başladı." diyen Soylu,  şunları kaydetti:

"Özellikle Almanya'daki PKK'nın derneklerine yönelik alınan kararlar,  yürümelerine yönelik alınan kararlar, İngiltere'de alınan kararlar. Bunlara  yönelik, bunların böyle meftunu olan, bunlara kendilerini borçlu hisseden,  Türkiye'yi ancak bunlarla dize getirebileceklerini düşünen Avrupa ülkeleri de  var. Onlarda bir hareketlenme, bir kıpırdanma söz konusu yok ama ana amiral  gemilerinde bu konuda, FETÖ diyemem ama PKK konusunda ve kısmen PYD konusunda  Türkiye ile ilgili ortak bir kanaat oluştu."

"Bu konuda oldukça duyarsızlar"

Soylu, Avrupa'nın uyuşturucu ile mücadele konusundaki iş birliğinin ne  boyutta olduğuna ilişkin, "Tabii bunlarla ilgili biz Avrupa'ya ne kadar söylesek  tınlamadıklarını söyleyebilirim. Bu konuda oldukça duyarsızlar, ne kadar  anlatırsanız anlatın ama bizi övüyorlar; 'siz dünyanın en büyük sentetik  uyuşturucu yakalamalarını yapıyorsunuz.' 18 ton eroin yakalaması yapıyoruz, İran  birinci, biz ikinciyiz. 'Eroin yakalamalarını yapıyorsunuz, bizi tehdit ve  tehlikelerden koruyorsunuz, sizlere çok teşekkür ederiz' diyorlar ama hepsi bu  kadar." diye konuştu.

Bakan Soylu, kayyum atanan belediyelerle ilgili 10-15 kişilik tepki  gösterilerinin organize edildiği ve halkın buralara katılmadığı ve HDP'nin  birtakım gösteriler düzenlediğinin anımsatılması üzerine, HDP'nin PKK'nın siyasi  kolu olduğunu vurguladı.

HDP'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini, orada hiçbir  milletvekilinin kişisel değerlendirmesinin söz konusu olmadığını aktaran Soylu,  belediyelerde aday gösterilmesine yönelik de terör örgütüyle iltisaklı adaylara  müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz  kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki  açıklamalarına ilişkin, bunun talimatının Kandil'den olup olmadığı ve Temelli'nin  konuşmasını kağıt üzerinden okumasına yönelik değerlendirmesinin sorulması  üzerine, şöyle konuştu:

"Talimatı Kandil'den geldi. Nereden gelecek başka? Sezai Temelli'nin  kendi adına bir fikir söyleyebilme, bir düşünce, irade ortaya koyabilme hakkı var  mı? Kağıttan okumak zorunda çünkü verilen metinler belli. Oradaki cümleler,  vurgular, değerlendirmeler. Sapma istenmeyen değerlendirmeler olması lazım. Yani  var olan bir şeyin üzerinde tartışmanın bence çok büyük bir anlamı söz konusu  değil. Bunu CHP de İYİ Parti de Saadet de reddetmiyor. Birlikte Beyoğlu'nda,  Adıyaman'da, başka vilayetlerde aday çıkarıyorlar. Bir araya geliyorlar."

Soylu, HDP'ye ilişkin, "Kadın beyannamesi yayınlamışlar, 'utanmaz  adamın sefası çoktur' diye bir laf var bizim memlekette. Annesinin yanından kız  çocuğunu alıp, dağa getirip Murat Karayılan'a sunan bu ahlaksızlar, hangi kadın  beyannamesini çıkarabilirler? Anlamadığım bir şey var, Türkiye'de Cumhuriyet  değerlerine bağlı olduğunu iddia eden solcular da bunların peşinden böyle kara  gözlüklerini takmış gidiyorlar. Ben bunu anlamakta inanın zorlanıyorum, nasıl  Cumhuriyet değerlerine bağlısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ ile ilgili şu anda 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük"

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadeleye yönelik ise "Avrupa'nın tamamında  dijital verilerin çözülmesinin rakamı, bizim bir yılda çözdüğümüzün yarısı  kadardır. FETÖ ile ilgili şu anda 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. 1  milyon 800 bini çözeceğiz. Çözmeye de devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.