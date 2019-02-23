Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martta yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimleri’ne katılan HDP adayları arasında “terör” suçlamasıyla haklarında soruşturma yürütülen, dava açılan veya fezleke hazırlanan 24 isim yer alıyor. Daha önce haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan eski belediye başkanlarından 3’ü de HDP adayları arasında bulunuyor. İşte o eleştirilen isimlerden bazıları:

∂ İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Sultanbeyli adayı eski milletvekili Nihat Akdoğan’ın da örgüt üyeliği, terör propagandası gibi suçlardan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.

∂ Çankaya Belediye Başkan adayı, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına gönderilen iki fezleke bulunuyor.

∂ ”Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması talebiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

∂ Hatay’ın Dörtyol Belediye Başkan adayı Mehmet Raif Özmen’e “terör örgütüne yardım etmek” suçundan 6 yıl 3 ay, Silopi Belediye Başkan adayı Süleyman Şavluk’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

∂ Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilen HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle “silahlı terör örgütü üyesi olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suç işlemeye tahrik etmek” suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

∂ Cizre Belediye Başkan adayı Mehmet Ziriğ, Uludere Belediye Başkan aday Selahattin Ürün, İdil Belediye Başkan adayı Niyazi Çevrim hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

∂ Terör soruşturması kapsamında KHK gereği görevden alınan Siirt’in Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, yeniden aday gösterildi. Çiçek hakkında soruşturma sürüyor.

∂ Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, ilde 26. ve 27. dönem milletvekili seçildi. 8 Aralık 2016’da açılan davada 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Ertan’ın yargılanması sürüyor.