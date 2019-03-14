Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen  "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda  düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Erdoğan, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda  olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin,  tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise  tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan,  bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli  kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir."  dedi.

Kız çocukların eğitimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

 "Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre,  dünyada yapay zeka profesyoneli kadınların oranı sadece yüzde 22. Oysa bu rakam  erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan  ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duruyorlar? Sanıyorum bunun  arkasındaki temel neden, kız çocuklarının bilim alanına yeterince  yönlendirilmemesi. Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve  mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı gösterebileceklerine  inanıyorlar. Uluslararası raporlar kadar Türkiye’deki rakamlar da bunu teyit  ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60’ların  üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde  22. İşte bu sebeple, bugün burada enerji sektörü gibi dünyanın geleceğini  doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak  çok önemli."

AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen  Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023’te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41’e  ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim  sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut  ediyorum." diye konuştu.

Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini  muhafaza ederek var olmalarının gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle  tamamladı:

"Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek değil, kendi özgün  muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek  eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık  alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü,  ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum.  Kız  çocuklarımız da ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız  çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek  gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol  alsınlar.  Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların  hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara,  dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç  meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da  bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları  çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır."