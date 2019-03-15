Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle’de düzenlenen mitingde konuştu. CHP’nin hakkındaki “sahte senet düzenleme, vergi kaçırma” gibi suçlamalarla gündeme gelen Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermesini eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de gitti, büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. Dokuz senede dokuz seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10’u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı, ‘işte adayımız’ diye Ankara’ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dâhil ettiler.

‘BUKALEMUN İTTİFAKI’

Erdoğan “Nabza göre şerbet veren, Doğu’da bölücü, Batı’da Atatürkçü, Ankara’da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular” ifadelerini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dikkat edin, CHP’nin başındaki zat Ankara’da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Nereden çıktı bu? Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP’nin niçin kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar, neden? Bölücü örgütün uzantılarını CHP listelerinden, sözde İyi Parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç bahsetmiyorlar. Milletin huzuruna çıkıp göğüslerini gere gere, mertçe, delikanlıca bölücü örgütün uzantılarıyla hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktıkları kadar bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmıyorlar. Ezan, bayrak, devlet düşmanlarını savundukları kadar Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ne yazık ki savunmuyorlar.

KARŞIMIZDA HEP CHP’Yİ BULDUK

Türkiye’de darbe dönemlerinin demokraside yol açtığı tahribatı temizlemek istediklerine işaret eden Erdoğan, “Karşımızda cuntacı CHP’yi bulduk. Başörtüsü, kılık kıyafet üzerindeki yasakları kaldırmak istedik, karşımızda milli irade düşmanı CHP’yi bulduk. Siyasette, ticarette, istihdamda kadınlarımızın konumlarını güçlendirmek istedik, ezanımızı ıslıklayan marjinaller ile yine CHP’yi bulduk” dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ HİZMETE GİRDİ

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa’dan sonra hizmete giren 9. şehir hastanesi oldu. Açılışta konuşan Erdoğan, sağlık personelinin sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, “Hemşirelerimizin de 3.600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur” müjdesini verdi.

AKŞENER ÇOK CİDDİ BİR YANLIŞ YAPTI

Erdoğan, Show TV ve HaberTürk TV ortak yayınında soruları cevaplandırırken de özetle şunları söyledi:

∂ (Akşener) Denizli’de çok ciddi bir yanlış yaptı. ‘Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...’ Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez. ∂ Ben hiçbir siyasi partiye oy verene ‘terörist’ ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim. ∂ Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı’nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız.

∂ Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum. ∂ Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok. ∂ 8 Mart’ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar.