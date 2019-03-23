Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor. AKM Hipodrom'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'ne katılmak için çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak seçmeni selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

"İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclis'imizin her biri birer İstiklal Kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerini gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankaramızın bütün ilçelerini köylerini selamlıyorum."

"Buradan MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'yi, MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı'na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürekten inanmış herkesi selamlıyorum. Ankara'daki şu güzel gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık Türkiye'ye yayıldığına inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi korusun diyorum."

"Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart'a hazırız diyor"

"Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"



"31 MART UÇURUMDAN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Mitingde şu sıralar MHP lideri Devlet Bahçeli konuşma yapıyor:

"Bugün Ankara bir başka güzel, bir başka görkemli. Mahalli idareler seçimlerinde 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. İkinci ortak mitingimize milli bir heyecanla katılan her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Ankara'nın özlemleri vardır, gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önce son çıkıştır. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesine güçlü bir destek vereceğiz. Ya beka diyeceğiz ya bela.

Zillet ittifakı kaostur, kargaşadır. Ankara zilleti reddetti. İnancım odur ki Ankara yine başaracak yine tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki'dir. MHP bütün mensuplarıyla bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkadasında ve destekçisidir. Ankara'nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın adayları için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ankara merttir, geçmişine sırt çeviren adamlarla işi olmaz. Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir.

31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır. Bekaya dudak bükmek mahsurludur, sakattır, çok çok tehlikelidir. 31 Mart beka seçimi değildir diyenler bize ne söylemeye çalışıyorlar. Zillet ittifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatyacak vebalini nasıl üstlenecek? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yutmaz.

Sınır içinde sınır ötesinde vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan alçak suikastler düzenleyen teröristlerin Ankara'da ne işi vardır. CHP Genel Başakanı bu zillete nasıl evet demiştir. HDP'nin eş başkanı Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir diyor. Bu zelil itirafı ajansınıza sordunuz mu? Bir görüş aldınız mı? Ankara'ya PKK'lılara taşıma görevini size veren ajansınız mıydı? Kimlerle yanyana yürüdüğünüzü hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankara'ya anlatın.

Ankaralı PKK'ya nasıl evet diyecek? Ankara bölücülerle aynı kareye nasıl girecek? Sayın Cumhurbaşkanım ve aziz Ankaralılar. CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi. 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçmedi."

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ANKARA İÇİN 5 BİN PROJE

Sahneye önce Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki çıktı. Özhaseki'nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Her türlü kirli oyun Ankara'da bozulur. Dik duruşunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kayseri'den Avrupa'nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Sonra bakanlık dönemim başladı. Terör örgütleri masumların evlerini yaktı. Kürt kardeşlerimizin evlerini, altyapılarını yaptım. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. 30 kişilik ekiple aylarca emek verdik. 11 ana başlıkla 111 ciddi proje hazırladık. 5 bine yakın proje ile huzurlarınızdayız. Biz düşüncelerimizi projelerimizi anlattık. Biz sanıyorduk ki projelerimiz yarışacak. Ben böyle bir ceçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi dersine çalışıp proje hazırlayıp insanların huzuruna çıkan olmadı.

"BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYOR"

CHP'nin adayı böyle bir proje ile çıktı mı? Belediyeciliği de bilmiyor. Her seferinde gaf yapıyor. Karşı tarafta bir ittifak var herkes onu anlamaya çalışıyor. Görünürde iki parti var; CHP ve İYİ Parti. Bir de utandıkları sakladıkları ortak var. Eğer çok sevdiyseniz çıkın iftiharla açıklayın. Biz kül yuttururuz sanıyorlar. Ama Ankaralı kardeşlerim bunlardan çok daha akıllı. Bunlar söyleyemiyor ama Kandil söylüyor.

"ÇOK KİRLİ BİR İLİŞKİ VAR"

Son 15 gündür tüm Türkiye'yi meşgul eden bir olay var. Sahte senet... Sahte senetle icra takibinde bulunuyor CHP'nin adayı. Karşıdaki adam bu imza benim değil diyor. 3 yerde de imzanın ona ait olmadığı tespit ediliyor. 500 bin lira para cezası alıyo. Yargıtay onaylıyor. CHP'nin adayı sahte senetle iş yapıyor. TV'de adam bana bu senedi getirdi diyor. Sonra gözümün önünde imza attı diyor. Ömründe bir kere dürüst ol, bu ilişkinin ne olduğunu söyle. 600 bin dolar alacak ne mahretin var. Burada çok kirli bir ilişki var. Neden vekaletin yok. Yok diyor. Neden sözleşme yapmadın, çok büyük vergi doğardı diyor. Ben mağdurum diyor, hakkım yendi diyor. Bunlar yeni çıkmış olaylar değil. Adama 1.5 sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin. Biz öndeydik, seçimi kazanıyorduk bu iddiaları ortaya attılar. Bunlar yeni şeyler değil."

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