İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Patlayıcı taşıyandan  belediye meclis üyesi adayı olur mu? Kim sesini çıkaracak? Adam söylüyor zaten,  reddetmiyorlar ki. Dün akşam Selahattin Demirtaş da mektup yazmış. O da oyuna karıştı. Bir önceki akşam Fetullah Gülen'in bir havlayan iti var, iti. O da Ekrem Dumanlı diye bir it. O da diyor ki 'Bu iktidarı da bu ittifakı da mağlup  edeceğiz, göreceksiniz.' diyor." ifadelerini kullandı. 

Soylu, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara hitabında, risklerin  tamamını gelecek nesiller daha güzel, güçlü, ayakları üzerinde duran bir  Türkiye'de yaşasın diye aldıklarını dile getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 1,5 yıl önce Amerika'nın bir devlet kurdurmak  istediğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Arkasında Avrupa durmadı mı? Kim engelledi? Bu ülkenin lideri Recep  Tayyip Erdoğan, 'Orada devlet kurdurmayız.' dedi. Avrupa tahrik etti, Amerika  fiştekledi. Dertleri şuydu, Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Silah  gönderdiler, hemen Türkiye'nin yanı başında. Ne oldu? Amerika dedi ki 'Afrin'e  girerseniz karışmam, başınız belaya girer.' Çatır çatır girdik mi? Girdik mi? Ne  oldu? Tehdidi söktü mü? Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye boynu bükük, beli  eğik bir Türkiye değil. Türkiye ayakları tutmayan mecalsiz bir Türkiye değil.  Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallanacak yerine oturan bir Türkiye değil, bugün  Türkiye."

Soylu, Türkiye'nin dünyaya, "Bu coğrafyada bize rağmen kim oyun  kurmaya kalkarsa kurdurmayız, kurdurmayız, kurdurmayız." mesajı verdiğini  aktardı.

"Bizim kahramanlarımız aslanlar kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor"

Türkiye'ye sürekli kumpas kurulduğunu belirten Soylu, "Şimdi yeni bir  kumpas kurmaya başladılar. 325 belediye meclis üyesini PKK ve HDP ile iltisaklı,  CHP'nin, İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi listelerinden belediyelere yerleştiriyorlar. Belediye meclis üyeleri maaş almazlar, toplantı başına huzur hakkı alırlar. 40 yıldır milletin huzurunu çalanlara huzur hakkı verilir mi? Bu 325 kişinin içinde kimler var biliyor musunuz? İçinde molotofkokteyliyle karakol binalarına saldıran, patlayıcı taşıyıcılığı yapan, PKK adına uyuşturucu eken,  biçen, parasını PKK'ya gönderen, PKK propagandası yapan var." diye konuştu.

Soylu, gelecek 4,5 yıl seçim olmayacağını ve herkesin işine bakacağını  dile getirerek, "Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz. Terör örgütünün  inşallah tamamen kökünü kazıyacak, bu musallattan Türkiye'yi kurtaracağız. Ama  'Büyükşehirlere bunları sızdıralım. Önümüzdeki 4,5 yılda fitne tohumlarını  ekelim.' istiyorlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Patlayıcı taşıyandan belediye meclis üyesi adayı olur mu? Kim sesini  çıkaracak? Adam söylüyor zaten, reddetmiyorlar ki. Dün akşam Selahattin Demirtaş  da mektup yazmış. O da oyuna karıştı. Bir önceki akşam Fetullah Gülen'in bir  havlayan iti var, iti. O da Ekrem Dumanlı diye bir it. O da 'Bu iktidarı da bu  ittifakı da mağlup edeceğiz, göreceksiniz.' diyor. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da  huzur var, o huzursuzluk oraya yeniden mi gelecek? Ben yangın söndürmeci değilim,  kimse kusura bakmasın. Yangını herkes söndürür, bir eline kova alır, yangını  söndürür. Benim derdim, işim şudur: Bu ülkenin başına bir dert, bela, tehdit  gelmeden onları engellemeye çalışan adımlar atmakla görevliyim ben. Eğer biz 31  Mart'ta bu ittifaka karşı zayıflarsak altını çizerek söylüyorum, 1 Nisan'da 6  yaşındaki çocukların eline taşı verirler kaymakamlarla valileri sokağa  çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunlara bu fırsatı vermek, PKK'ya yeni  bir yaşam tüneli açmaktır. Dağlarda 15 bin PKK'lı vardı, 700'e düştü sayı. Bizim  kahramanlarımız aslanlar gibi onları kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar,  sıçan."

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek de Soylu'ya  eşlik etti.