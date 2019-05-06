Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurul önünde özel bir televizyon kanalına açıklama yapan Özel, YSK gündemine ilişkin konuştu. İlçe seçim kuruluna gönderilen tutanakları ve kararları tek tek oturup incelediklerini belirten Özel, "Burada YSK’ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Bunun bir raporlamasını YSK yaptı ama biz de genel merkezde yaptık. Aramızda uyuşmazlık ve örtüşmezlik noktaları var. Gelen raporların eksik olduğu ve YSK'ya bir takım yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, belgeleri ile ilçe seçim kurullarının vermiş olduğu tutanakları tek tek kurul önünde dile getireceğiz. Bununla ilgili bütün hukuki görüşleri, argümanları kurul kurulda belirteceğiz" dedi.

Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşü var



Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu kaydeden Özel, “Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen kesinleşme şerhini ve mahkeme kararının olmadığı şeklinde tespitler var. Bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleri ile ilgili bir tutarsızlık var. Taşerondan, sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir? Bunun sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından; 19 bin 623 kişinin tamamının kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" diye konuştu.

İlave ek dilekçe verilecek mi?



Yeni bir ilave ek dilekçe verileceğine ilişkin Özel, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları belgeleri ile bilgileri ile delilleri ile ispat ediyoruz onu da sözlü yapıyoruz, yazılı vermemiz gerekirse de onu hemen yazar taktim ederiz kurul üyelerine" ifadelerini kullandı.

Karar çıkabilir



Kuruldan çıkması beklenen nihai karara ilişkin de görüş bildiren Özel, "Bugün karar çıkabilir tabi ki, yarına, bir sonraki güne de kalabilir. Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Çünkü kamuoyunda bir beklenti içerisinde olduğu da biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse bugün karar çıkabilir. Bugün çıkmazsa, yarın çıkar ama çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" yorumunda bulundu.

"YSK vicdanı ve hukuki karar vermeli"



MHP’nin Maltepe itirazına ilişkin, 117 sandıkta birbirleri ile eş, dost, akraba olanların sandık kurulu başkanı olduğuna ilişkin iddianın ispat edildiğini belirten Özel, “Bu 117 sandıkta Büyükşehir’de AK Parti’nin 250 oy farkı kapanmış. Sandık kurulundaki akraba ilişkileri olan ve KHK ile ihraç edilen, birbirine yakın 2 bin 245 kişi var. Bütün bunların ince işçilikle, organize bir işin yapıldığını, biz şu anda ispat etmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz organize bir usulsüzlük ve yolsuzluk var. Bu kadar çok şaibe, usulsüzlük varken, YSK’nın buna geçit vereceğini düşünmüyoruz. Nihayetinde kurulun vereceği karara saygılıyız ama kurulun da vicdani ve hukuki şekilde bu yolsuzluklara bir dur diyecek kararı vermesini beliyoruz" şeklinde konuştu.