Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen ve 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü açılışını yaptığı “Mini Çocuk Şehri” Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4’ü bir arada; Trafik, AFAD, İtfaiye ve İlk Yardım Eğitimi Kırıkkale Valiliğimizin yaptığı mini şehirde çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor. Darısı diğer illerimizin başına” ifadelerine yer verdi.