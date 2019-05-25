Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada birliğin üyelerine seslenen Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimlerine de değindi, özetle şunları söyledi:

∂ YSK’nin tespitlerine göre İstanbul’daki 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada.

∂ Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? Milletin AK Parti’ye verdiği oyları gasbedenlerin hiç mi kabahati yok?

∂ İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.

∂ 31 Mart’ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran’da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz.

∂ UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV’yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.

∂ Hamd olsun el birliğiyle İstanbul’u bir dünya şehri hâline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın.

ERDOĞAN: SANDIKLARI HIRSIZLARA BIRAKAMAYIZ

Eyüp Sultan’daki Hacı Osman Torun Camii’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada vatandaşlara hitap etti. Sıkıntılı bir ramazan geçirildiğini belirten Erdoğan, Suriye’de, Arakan’da, Afganistan’da ve Libya’da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhâlde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.