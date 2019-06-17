Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy’de hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın etle tırnak gibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir. Fikirsiz, samimiyetsiz, köksüz ve vicdansız zihniyet sahiplerinin attıkları nutuklar da kendileri gibi boşlukta kalmaya mahkûmdur. Cumhur İttifakı, İstanbul’u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul’a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Binali Yıldırım’ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur.

SANDIKTA HESAP SORULACAK

31 Mart’taki seçimlerde kuşkulu oy pusulalarının bulunduğunu belirten MHP lideri “Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP’nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır. İstanbul’un iradesi alenen karalanmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşerî vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, 31 Mart’tan bu yana İstanbul’u oyalayanlardan sandıkta hesap sorulacaktır” diye konuştu.

HDP KİRLİ TEZGÂHI İFŞA ETTİ

31 Mart seçimleri öncesi “Yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var?” şeklinde eleştiride bulunanlara cevap veren Bahçeli, şunları aktardı: 31 Mart sonrası terör ini Kandil’in ‘CHP’li belediyeler bizim taleplerimizi yok sayamazlar’ yönündeki tehditlerine hala bir cevap verebilmiş değillerdir. 31 Mart öncesi ‘HDP ile ittifak yapmıyoruz’ diyen CHP’nin 31 Mart sonrası HDP’ye teşekkür mesajları unutulmuş da değildir. Terör örgütünün sözcülerinden gelen beyanatlar 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. HDP Eş Genel Başkanının yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayının 250 bin oy farkıyla kazanacağını söylemesi kirli bir tezgâhın ifşasıdır.. 23 Haziran’da İstanbullu kardeşlerim, sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ’nün ‘her şey çok güzel olacak’ sözünü elbette dikkate alıp oylarını kullanacaklardır. Bu tezgâhı kim ya da kimler kurmuştur? Bu organize usulsüzlükte kimlerin payı, parmağı ve dahli vardır? İstanbul’a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır.

S-400 İŞİ BİTMİŞTİR

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli “Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Buna karar verecek tek merci yine Türkiye’nin kendisidir. Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir” ifadelerini kullandı.