Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı. Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına cevap verdi.

Programın başında İmamoğlu ile Yıldırım, Babalar Günü dolayısıyla birbirlerine hediye takdim etti.

Programda öne çıkan bazı soru ve cevaplar şöyle:

“Biz daha önce oyumuzu vermiştik. Şimdi neden tekrar sandığa gidiyoruz?”

YILDIRIM: Oy veren seçmen olarak sizin kabahatiniz yok ama sizin oylarınız sayılırken, birtakım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim YSK da bütün bu durumu değerlendirerek, seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bu konuda bize yardımcı olmadı.

Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında tereddüt, bir şüphe kalmayacaktı. Bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık."

“Bu seçim murdar oldu, oylar çalındı sözlerinizde iddialı mısınız?”

Evet aynı fikirdeyim. İptal oylar sayılınca fark önemli ölçüde düştü. Onun için biz oyların sayılmasını çok istedik ve maalesef bir dirençle karşılaştık.

“Oyları kim çaldı?”

Onu bulacak olan YSK’dır. Benim oyum CHP adayına yazılıyorsa bu çalınmadır, başka izahı yok.

İMAMOĞLU: AA o gece verilerini niye kesti? Aradaki fark 13 bine maddi hatalardan dolayı indi. Zarftan çıkan 3 pusula temiz, bir tanesi şaibeli diyorlar. Bu mümkün değil, izahı yok. Çaldılar lafı iftiradır.

YILDIRIM: Ekrem bey yeniden sayılmaya itiraz etmedik dedi. Bu kocaman bir yalan. CHP tekrar sayımı kabul etmedi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişecekti.

İMAMOĞLU: İtiraz etmedik demedim, bu CHP’nin işi değil dedim. YSK’nın yeniden sayım diye bir içtihadı yok. Bu süreç bir kurgudur. Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Geçmişte beka sorunu var diyenler şimdi konu İstanbul diyor. Beni yalancılıkla itham etmekten vaz geçin. Oylar çalındı diyorsunuz, kim çaldı, bunun cevabını verin.

“18 günlük icraatınızı anlatır mısınız?”

İMAMOĞLU: Biz 18 günde vaatlerimizi tek tek yerine getirdik.

YILDIRIM: Ekrem bey siz gelir gelmez veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunu geçmişte FETÖ yaptı. Bir de dışarıdan üç uzman görevlendirmiş. Bu fecaat bir şey. Devlet yetkilileri dururken kozmik odaya dışarıdan eleman sokamazsınız.

İMAMOĞLU: Bu bir veri yedekleme işlemidir. Korumak için yaptım. Gayet masum bir talepti. Mahkeme kararı da hukuksuzdur.

İSTANBUL AK PARTİ İLE HİZMETİ GÖRMÜŞTÜR

Program boyunca İstanbul için yapacağı icraatları anlatmak isteyen Binali Yıldırım’a moderatör İsmail Küçükkaya, “Sizin vaatleriniz için belediye yıllardır AK Parti’deydi, şimdiye kadar neden yapılmadı diye soruyorlar. Ne dersiniz” sorusunu yöneltti.

YILDIRIM: Bunu saatlerce anlatabilirim. 25 yıldır biz İstanbul'a çok hizmet yaptık. AK Parti belediyeciliği, İstanbul'a çok şey kazandırdı. 1994'te kişi başı 14 litre su veriliyordu, şimdi 101 litre su veriliyor. Istranca'dan 180 kilometreden, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında İstanbul'un suyu akmıyordu, su getirildi. Melen'den Sakarya'dan 230 kilometre mesafeden İstanbul'a su getirildi. Bu İstanbul'a yapılan hizmet. Gelecek 40 yılının suyu var. Arıtma yüzde 9'du Haliç'in hâlini biliyorsunuz, şu anda yüzde 99,5. Kanalizasyon, yağmur suyu hiç yoktu, şimdi yüzde 70. Gelelim ağaç ve yeşil alana. Yeşil alan miktarı 10 milyon metrekare, şu anda 60 milyon metrekare. 3 milyon 450 bin ağaç dikilmiş. Bin 500 otobüs vardı İstanbul'da, şu anda 6 bin 500 otobüs var. 24 kilometre metro vardı. Bu yıl açılacaklarla beraber 376 kilometre. 32 bin 700 metroyla taşınan yolcu sayısı da 4 milyon 500 bin. İstanbul içinde 30 kilometre tünel var.

Programda birçok projesini anlatan Binali Yıldırım gençlere yönelik vaatlerine ilişkin soruya da şu cevabı verdi: Bir kere gençler benim kankam. Gençleri benim kankam olmaya davet ettim. Çok da güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu en baba müjde gençler için."

"VALİ BASİTLEŞMİŞTİR" DEDİM

Programda moderatör İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu’na Ordu seyahati sırasında yaşanan VIP krizini hatırlattı ve sordu: “Trabzon, Giresun ve Ordu’ya gittiniz. Ordu’da yaşananlar çok tartışıldı. VIP salonuna girdiniz. Ne oldu, neden oldu, neden sinirlendiniz ve bir valiye hakaret ettiniz mi?

İMAMOĞLU: Oradaki muazzam karşılanmam bir tuzakla engellenmek istenmiştir. Benim VIP diye bir derdim yok. Oradan geçenlerin haddi hesabı yok. Bir düzenleme yapılmalı. İndiğimde birileri bana yol gösteriyor ben oradan gidiyorum. Ben orada ne söylediğimi biliyorum. Valiye hakaret etmedim. Basitleşmiştir dedim. Ondan bize gelen hakaretler de vardır, onlara bakacağız. Bize pontus dediler, rum dediler bunlara kimse takılmadı.