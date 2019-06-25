Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pazar günü yapılan seçimin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir'in Belediye Meclisi'nde ekseriyeti partimiz kazanmıştı.Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI

Binali Bey bürokrat, milletvekili, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi İstanbul için aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'nin asıl seçimi 31 Mart'ın tartışmasız kazananı ise Cumhur İttifakı'dır.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu kazanmamıza yetmedi. 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 Belediye Meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ

Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz.

Milletin verdiği mesajları görmezden gelme lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum. Milletimizin itimadına layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

17 yıldır girdimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde çareyi milletimize sarılmakta bulduk. Mücadeleye devam gücünü hep milletimizde bulduk. Milletimizle birlikte 'ona minute' dedik. Gezi olaylarında sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde bu oyunu bozduk. FETÖ darbe girişiminde bulunduğunda yine alçakların karşısına yine milletimizle dikildik. Ekonomide süren ancak ağustos ayında saldırı halini alan tuzakları milletimizle göğüslüyoruz. İstikrar ve güven ortamına yönelik saldırılar bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz

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