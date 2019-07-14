Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ kapsamında Genelkurmay Karargâhı’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Akar “Millî ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, fedakârlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır” dedi.

Bakan Akar, TSK’nın FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

Terörle mücadele harekâtları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Pençe Harekâtı başta olmak üzere düzenlenen harekâtlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. TSK da en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakârlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakârlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir.