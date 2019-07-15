Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahallî seçimlerde partisinin kazandığı belediyelere yönelik teşekkür turu kapsamında ziyaret ettiği Kastamonu ve Çankırı’da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak şunları söyledi:

15 Temmuz’da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye’nin varlığına kastetmeye azmetmiş, milletimizin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, diğer ağır silahlarla saldırıya geçmişti. Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü. İstila emelleri, Türkiye’nin yükselen, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle yerin dibine gömüldü. İhanet imanı geçemedi. İşgal emelleri millî iffeti yenemedi. Bir dolarlık ederi olan namussuzlar, Türk milletinin haşmet ve haysiyeti karşısında kaçacak ve saklanacak delik aradılar. Gene de yakayı kurtaramadılar, ezilmekten, cezalandırılmaktan kurtulamadılar. Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ’yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz.

UMUDUMUZ YENİ SİSTEM

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Türkiye’nin gelecek umudu olduğunu, milli güvenlik ve beka meselelerine yegâne çözüm ve çare olduğunu ifaden eden MHP lideri “‘Eski sisteme dönelim’ diyenlerin FETÖ’yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır” dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirdiğini belirterek “Çift başlılık nihayete ermiştir. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmıştır. Yeni bir 15 Temmuz’un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır” diye konuştu.